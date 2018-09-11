Украина сократила закупку газа в ЕС на четверть

Импорт газа в Украину из стран Европейского Союза в течение восьми месяцев 2018 года уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в отчете филиала оператора газотранспортной системы Украины Укртрансгаз, опубликованном в понедельник, 10 сентября, на сайте регулятора.



В частности, указано, что так произошло благодаря значительному запасу газа в подземных хранилищах газа, который был создан за счет ресурса НАК Нафтогаз Украины и других клиентов до начала сезона отбора.



"За январь-август текущего года поступление природного газа из стран ЕС составило 6,9 млрд куб. м, что на 2,5 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы углеводородов было импортировано газотранспортным коридором из Словакии - 4,3 млрд куб. м (-39%), а также из Венгрии - 2,1 млрд куб. м (+40%) и Польши - 0,5 млрд куб. м (-38%)", - говорится в отчете.



Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 14,987 млрд куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

