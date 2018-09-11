Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию в Украине, Йемене и Сирии

Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотрит на открывающейся в понедельник в Женеве 39-й сессии положение в Украине, Йемене, Сирии, Мьянме, Бурунди, Южном Судане, Ливии и еще в двух десятках государств. До 28 сентября делегации входящих в него 47 стран обсудят также такие темы, как защита прав пожилых людей, борьба с современными формами рабства, предотвращение негативного воздействия односторонних санкций на права человека.



На открытии сессии впервые выступит с обзором состояния прав и свобод в мире новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, приступившая к выполнению своих обязанностей на этом посту 1 сентября. На 13 сентября запланирована дискуссия с участием представителей высокого уровня, посвященная 70-летию Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Интерактивное обсуждение положения в Украине и Йемене состоится 25 сентября. Выводы учрежденных СПЧ комиссий, занимающихся Мьянмой, Сирией и Южным Суданом, будут рассмотрены 17 сентября.

