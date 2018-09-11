Россиянин попросил убежища в Украине из-за преследований в РФ – Госпогранслужба

На участке отдела пограничной службы "Золочев" на Харьковщине сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина РФ, который пытался незаконно пересечь государственную границу из России в Украину и в дальнейшем попросил убежища.



"Пограничники Харьковского отряда задержали россиянина 1994 года рождения сразу, как он пересек государственную границу. В ходе выяснения обстоятельств нарушения мужчина обратился к представителям Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ", - сообщает в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Именно поэтому, говорится в информации, для сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу с Украиной вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца.



"На данный момент, после завершения всех процессуальных процедур, гражданин РФ передан представителям миграционной службы Украины", - проинформировали в украинском погранведомстве.

