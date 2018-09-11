В НБУ назвали ожидаемую до конца года сумму от международных доноров

Национальный банк Украины ожидает до конца 2018 года получить от международных доноров 3,48 млрд долл., два из которых - очередной транш от Международного валютного фонда. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности НБУ, передает УНН.



"До конца текущего года ожидаемый объем финансовой помощи от основных международных доноров составляет 3,48 млрд долл. США. Из них 2 млрд долл. США - от МВФ и 0,58 млрд долл. США - от ЕС, Украина планирует получить в рамках новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи", - говорится в документе.



Согласно отчету, новая программа будет дополнять предыдущие три операции макрофинансовой поддержки ЕС, которые были реализованы с момента наступления кризиса в 2014 году и в рамках которых Украине было выделено 2,8 млрд евро.

