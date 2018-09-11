Как минимум 80 однопартийцев Мэй выступают против ее планов по Brexit - экс-чиновник

Консервативной партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй грозит "катастрофический раскол", если Мэй будет настаивать на своих предложениях по Brexit, против которых готовы выступить не менее 80 ее однопартийцев. Об этом заявил бывший заместитель министра Стив Бейкер, передает УНН со ссылкой на Reuters.



Бывший заместитель министра по Brexit Стив Бейкер заявил, что он не выступает за изменение лидера, но предупредил, что у Мэй будут большие проблемы с 30 сентября по 3 октября во время ежегодной партийной конференции консерваторов.



Если 80 из 315 однопартийцев Мэй проголосуют против сделки по выходу из ЕС, составленной по ее предложениями, тогда судьба правительства и самого Brexit будет зависеть от Лейбористской партии, поскольку премьер может не получить необходимых 320 голосов в 650-местном парламенте.



Другие консерваторы дали гораздо скромнее оценки количества тех, кто выступает против планов премьер-министра.



Великобритания должна выйти из Европейского Союза 29 марта, но пока нет четкого понимания, как это произойдет, пишет издание. До сих пор нет полноценного соглашения по выходу из ЕС, и непонятно, сможет ли Мэй продвинуть соглашение через британский парламент.

