Евросоюз поддержал Киев по "выборам" в "ЛДНР"

Намерение провести в ноябре "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" противоречит минским соглашениям. Об этом сообщил пресс-атташе ЕС в Украине Давид Стулик, передает пресс-служба представительства ЕС. "Европейский Союз полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ", - говорится в заявлении.



Отмечается, что ключевым для достижения устойчивого процесса мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины является выполнение минских соглашений всеми сторонами.



"В данном контексте, объявление о проведении так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" 11 ноября 2018 года противоречит духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения о проведении местных выборов на данной территории", - указано в заявлении.



Кроме того, ЕС ожидает, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов.

