В Укравтодоре нашли виноватых в плохом состоянии дорог

Председатель Укравтодора Славомир Новак обвинил в плохом состоянии украинских дорог областные государственные администрации, которые, по его словам, не ремонтируют дороги, хотя получают на это средства. Об этом он сказал в понедельник, 10 сентября, в интервью Радио Свобода.



"Откровенно скажу, я уже немного устал слышать от губернаторов по дорогам государственного значения, что они хотят эту или ту дорогу, или хотят больше средств на ремонт дорог государственного значения. Они сидят на средствах, предусмотренных для местных дорог, а дороги не делают. Я им откровенно говорю: "Коллеги, вы занимайтесь своей работой - ремонтируйте свои дороги, а мы будем ремонтировать наши", - отметил Новак.



При этом он призвал давить на руководителей областей и контролировать их, чтобы они "использовали свои средства".



"Децентрализация дорог состоялась с 1 января. Из 170 тысяч километров дорог, которые были в руках Укравтодора, 120 тысяч передали на уровень областных государственных администраций, а 50 тысяч остались на центральном уровне. Мы передали не только дороги, но и средства. В рамках дорожного фонда это 35%, мы передали 11,5 млрд гривен", - рассказал Новак.



По его словам, наилучший уровень использования этих средств в настоящее время во Львовской, Волынской, Тернопольской областях, худший - на Юге и Востоке.



Власти ожидают, что в 2018 году в Украине отремонтируют около 4 тысяч километров дорог параллельно с мониторингом качества уже отремонтированных. По данным Министерства инфраструктуры, в этом году Укравтодор получил беспрецедентно высокое финансирование на контроль качества дорог - 30 млн гривен.

