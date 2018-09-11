Аэропорт Борисполь откроет терминал F в 2019 году

В международном аэропорту Борисполь приняли решение о расконсервации терминала F с апреля 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Рябикин, передает в понедельник, 10 сентября, Аvianews.



По его словам, в аэровокзальный комплекс планируется перевести рейсы лоукостов, а также чартерных авиакомпаний.



"Терминал F предусматривает возможность пешеходных технологий, которые очень любят авиакомпании лоукост сегмента. В терминале F это решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты", - сказал Рябикин.



Кроме этого, по словам гендиректора аэропорта, авиаперевозчикам, которые запросили слоты в пиковое время, будет предложено обслуживаться не в терминале D, а в терминале F.

