Петренко: система бесплатной правовой помощи в Украине одна из лучших в Европе

Министр юстиции Украины Павел Петренко положительно оценивает два года работы системы бесплатной правовой помощи в стране, запущенной с 1 сентября 2016 года.



"Система бесплатной правовой помощи – это, наверное, один из наиболее успешных проектов украинского правительства. 1 сентября 2016 года отошли в прошлое постсоветские районные управления юстиции, которых было почти 500 по всей стране. И мы приняли решение, которое поддержало правительство, о создании разветвленной системы бюро и центров правовой помощи по всей стране", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.



П.Петренко считает, что тысячи украинских юристов и адвокатов показали, что в Украине может получить защиту любой человек в любом регионе страны.



"Система бесплатной правовой помощи развивается и у нас на сегодняшний день есть одна из наиболее успешных и эффективных систем бесплатной правовой помощи в Европе и мире", - убежден он.



Директор координационного центра по оказанию правовой помощи Алексей Бонюк отметил, что Бюро правовой помощи за два года имеет уже 53 тыс. случаев представительства интересов клиентов в украинских судах, заключены контракты с более чем 3 тыс. адвокатов.

