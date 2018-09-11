Штрафы за игнорирование ремней безопасности могут увеличить в 17 раз

Парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.



Так, законопроект предлагает изменить ч. 5 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами с 51 грн до 850 грн.







"Необходимость принятия законопроекта во время обсуждения обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тыс. человек и травмируются не меньше 35 тыс. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек", - говорится в сообщении.



В Комитете отметили, что по показателям аварийности и последствиями ДТП Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

