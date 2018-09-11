Одиннадцать украинских футболистов заявлены на еврокубки в иностранных клубах

Одиннадцать украинских футболистов попали в заявки разных иностранных клубов на групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы.



В Лиге чемпионов, помимо игроков Шахтера, имеют шансы сыграть четыре украинца – Евгений Коноплянка (Шальке), Александр Зинченко (Ман Сити), Дмитрий Чигринский (АЕК) и Тарас Михалик (Локомотив).



В Лиге Европы к украинцам в составе Динамо и Ворсклы могут добавиться Руслан Малиновский (Генк), Евгений Макаренко (Андерлехт), Евгений Селезнев Акхисар), Евгений Хачериди и Евгений Шахов (оба – ПАОК), Валерий Лучкевич (Стандард) и Эдуард Соболь (Яблонец).

