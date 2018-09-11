Украина поднялась в рейтинге паспортов на 24 место

Украинский паспорт занял 24 место по спектру возможностей, которые предоставляет своему владельцу, по рейтингу Global Passport Power Rank 2018. По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран, пишет "Радио Свобода". Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее.



Согласно отчету за 2017, Украина в прошлом году усилила позиции в рейтинге за счет безвизового доступа до 34 стран.



Среди стран, для посещения которых украинцам все еще нужна виза - Япония, Соединенные Штаты, Великобритания, Ирландия и Китай.



Первое место в рейтинге занял документ, удостоверяющий гражданство Сингапура - его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу.

