Киевляне потребовали запретить ночные взлеты и посадки в аэропорту "Жуляны"

Киевляне требуют запретить в аэропорту "Жуляны" взлеты и посадки самолетов в ночное время, а также эксплуатацию самолетов, создающих шум, превышающий нормы. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета, передает УНН.



"Запретить в аэропорту Киев взлеты и посадки самолетов в ночное время и самолетов, создающих шум, превышающий шумовые нормы", - говорится в петиции, которую оставила на сайте Елена Мельник.



По ее словам, аэропорт "Жуляны" обслуживает большое количество рейсов, что делает проживание в зоне транспортного коридора опасным и невыносимым. Ранее аэропорт располагался за чертой города, но теперь жилой сектор окружает его со всех сторон.



"Шум негативно влияет на нервную систему, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, язвенной болезни, нарушениям обменных процессов. Медики отмечают особенно неблагоприятное воздействие даже незначительных по уровню шумов в часы отдыха и, прежде всего, сна, когда наиболее полно должны восстанавливаться силы человека. Самолеты пролетают над жилыми домами, детскими садами, школами. Невозможно привыкнуть к шуму, особенно тому, который создает Boeing. В Европейских странах действуют нормы на шумовое загрязнение. Необходимо запретить ночные полеты, особенно эксплуатацию самолетов, которые создают шум, превышающий шумовые нормы", - отметила автор петиции.



Отметим, что петиция была опубликована 6 сентября и за неполных 4 дня ее поддержали 784 человека. Но для того, чтобы она попала на рассмотрение городских властей, петиция должна собрать 10 тысяч подписей за 90 дней.

