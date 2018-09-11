EURACOAL назвал абсурдом заявления Геруса о том, что Украина должна везти уголь из Роттердама

По мнению европейских экспертов, если Украина по-прежнему хочет оставаться добытчиком угля, а тем более – развивать свою угольную отрасль, то использование «Роттердам+» является базовой предпосылкой для этого

Эксперты из Европейской ассоциации угля и лигнита открыто смеются над главным доводом «энергетического эксперта» Геруса и его команды о том, что «индекс-то «Роттердам», но из Роттердама уголь не везут». Об этом пишет паблик Страсти.

«Обратите внимание, что индекс «Роттердам+» не означает, что уголь доставляется или доставлялся бы из портов Роттердама или Амстердама в Украину. Это было бы смешно!», - нахально пишут европейцы, совершенно не считаясь с авторитетом «энергетического эксперта».

«Последняя фраза явно выдержана в тональности ответа профессора неучу-второгоднику. Ты хоть бы учебник по маркетингу прочел, как бы говорят в «EURACOAL» Герусу. Господа европейцы! Андрей читал. А вот его добрый феодал Игорь Валерьевич – нет. Да ему и не надо. Потому что он весь свой бизнес построил на схемах, опровергающих эти законы. Опровергающих за счет государства», - пишут Страсти.

Кроме того, в «EURACOAL» отмечают, что страны, которые импортируют уголь, независимо от того, производят ли его внутри страны или нет, должны соответствовать международным ценам с учетом стоимости транспортировки. А уж тем более, это должны делать страны, в которых есть добыча собственного угля, и эта добыча, как в Украине – уменьшается.

По мнению европейских экспертов, если Украина по-прежнему хочет оставаться добытчиком угля, а тем более – развивать свою угольную отрасль, то использование «Роттердам+» является базовой предпосылкой для этого.

«Если Украина намерена поддерживать отечественную добычу, необходимо признавать влияние импорта и устанавливать цены для собственного угля на уровне импортного паритета. Другие страны в такой же ситуации определяли цену импорта как базовую для внутренней добычи, предоставляя равенство с импортом», - отмечается в отчете «EURACOAL».