"Нафтогаз" предложил продать газотранспортную систему Украины за рубеж

"Нафтогаз" предложил продать до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) за рубеж для сохранения транзита газа через Украину в ЕС. Об этом говорится в письме исполняющего обязанности главы правления компании Сергея Коновца премьеру Владимиру Гройсману, копию которого опубликовало агентство "Украинские новости".

Отмечается, что международные эксперты оценили весь пакет акций украинской ГТС в 14 миллиардов долларов.



"Если международный партнер заплатит соответственно 7 миллиардов долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне", — говорится в письме.



"Нафтогаз" попросил премьера вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и принять соответствующее решение.



Кроме того, компания просит правительство разработать и утвердить план действий на случай полного отсутствия транзита природного газа через территорию Украины в ЕС после 2019 года. План должен включать в себя все необходимые военно-политические, материально-технические, экономические, финансовые и законодательные меры для защиты интересов Украины.



Продать ГТС позволяет закон, который приняли в 2014 году. Согласно документу, почти половину оператора могут выкупить инвесторы из США и Евросоюза. Владельцы получат право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Правительство решило создать компанию "Магистральные газопроводы Украины", которой предполагается передать от "Нафтогаза" управление ГТС.



Процедуру отбора международного партнера для управления газотранспортной системой начали еще в декабре 2017 года. Поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа. Главным требованием к потенциальному инвестору стала максимальная загрузка украинской ГТС. В середине марта замминистра энергетики Наталья Бойко сообщила, что Киев проводит консультации с партнерами из пяти европейских стран.

