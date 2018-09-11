Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения в стране

Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года.



"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома. - Поэтому я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения продолжалось и после 14 сентября 2018 года".



Введение ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.



Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня после того, как экстремисты захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек. Тогдашний президент Джордж Буш объяснил решение о необходимости ЧП "сохраняющейся прямой угрозой новых нападений на Соединенные Штаты".



Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты - 11 сентября - не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.



