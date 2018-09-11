В Раде предложили обязать нотариусов снимать своих клиентов на камеру

Нардепы подали в Верховную Раду законопроект, обязывающий проводить обязательную аудио и видео фиксацию процесса проведения почти всех нотариальных действий. Главная цель документа под номером 9063, как декларируют сами авторы инициативы - борьба с рейдерским захватом собственности. Об этом пишет UBR.ua.



Законопроект разработали депутаты трех политических партий: БПП, Народный фронт и Радикальная партия. Проект носит громкое название "Рейдерству СТОП!".



"Ко мне часто обращаются люди с просьбой защиты от рейдерских атак. Этим законопроектом мы минимизируем возможности для таких преступлений. Защита частной собственности - одна из важных задач, а данный законопроект как раз и направлен на защиту частной собственности в Украине. Любой инвестор, который захочет вкладывать деньги в нашу страну, первым делом поинтересуется: а как государство защитит его собственность? Законопроект нужный и важный, поэтому я надеюсь на его серьезное обсуждение в парламенте, чтобы в ближайшее время мы вышли на результативное голосование", — рассказал один из соавторов законопроекта нардеп Александр Кирш.



В то же время, он не считает, что обязанность вести аудио и видеозапись значительно скажется на цене нотариальных услуг. "Разово оборудовать кабинет нотариуса соответствующей аппаратурой не составляет труда, и не требует значительных вложений", — говорит Кирш.



Правда сами участники рынка отмечают, что потратиться на новое оборудование им все же придется изрядно, поскольку вопрос не только в установке камер, но также в хранении и защите огромного массива данных клиентов.



Документом предлагается проводить обязательное и полное фиксирование с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств процесса заключения (удостоверения) следующих сделок:



продажа компании или части ее акций;

купля-продажа недвижимости и земли;

исполнительные надписи на документах, устанавливающих задолженность;

купля-продажа ценных бумаг;

оформление доверенности (в случае, если сделка, для заключения которой она выдается, подлежит нотариальному удостоверению);

заключение договора аренды земельного участка, который заключается с физлицом (кроме случаев, когда арендодателем выступает ФЛП).



Также стороны сделки обязаны будут на камеру представиться и показать идентифицирующие их документы. Аудио и видео материалы заключения сделок необходимо будет внести в Государственный реестр прав. Причем совершать сделки без звуко- и видеозаписывающих технических средств предлагают строго запретить. За нарушение этой нормы нотариус может лишиться лицензии.



Поскольку законопроект не предусматривает источников финансирования проекта, а значит затраты на закупку необходимого оборудования полностью лягут на плечи нотариусов, уверены юристы. "Кабинет нотариуса должен будет оборудован для хранения видео и аудио материалов, либо компьютер нотариуса должен быть защищен от взлома специальным программным обеспечением, а это дополнительные средства", — подметил в разговореадвокат Дмитрий Гутгарц.



К тому же, закон не отвечает на массу технических и процедурных вопросов. Все их, в случае принятия закона, нужно будет выписать Минюсту: минимальные требования к звуко- и видеозаписывающей технике, порядку фиксации процесса, сторон сделки и их документов. Без этих уточнений эффекта от новаций может не быть вовсе. Ведь можно проводить съемку на некачественную технику, а плохое освещение и "правильный" ракурс позволит формально выполнить условия закона, но не дадут нужного результата.



"Однозначно будут вноситься изменения в порядок совершения нотариусами нотариальных действий и в документы, касающиеся архивного хранения документов нотариусами. Так же не исключено создание отдельного реестра фиксации нотариальных действий с целью внесения в него соответствующих данных. На мой взгляд делать это на базе нынешних реестров нотариальных действий и прав на недвижимое имущество нельзя, поскольку это "перегрузи"» сервера на которых хранятся реестры и усложнит или сделает невозможной работу с ними", — рассказал управляющий партнер ЮК "Альянс правовых сил" Виталий Собкович.

