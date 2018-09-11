Авcтрийский суд подтвердил право России на водку Stolichnaya и Moskovskaya

Апелляционный суд города Линц (Австрия) подтвердил права ФКП "Союзплодоимпорт" на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya на территории Австрии и запретил компании Spirits International B.V. (Люксембург) использовать указанные товарные знаки, обязав возместить ущерб, нанесенный российской стороне в ходе незаконного их использования. Об этом сообщается в пресс-релизе "Союзплодоимпорта", который является правообладателем брендов.



"5 сентября 2018 года Апелляционный суд города Линц повторно рассмотрел дело о правах на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya и пересмотрел свое решение в пользу ФКП "Союзплодоимпорт", не дав Spirits International B.V. разрешение на его обжалование в Верховном суде Австрии. Решение вступает в силу немедленно, компания Spirits обязана прекратить поставки продукции Stolichnaya и Moskovskaya на австрийский рынок, являющийся вторым в Европе по объему продаж водки Stolichnaya", - говорится в сообщении.



В феврале этого года Апелляционный суд города Линц отказался признать решения голландских судов, признавших "Союзплодоимпорт" законным правообладателем оспариваемых товарных знаков и отклонил иск предприятия, сославшись на пропуск сроков исковой давности. Однако в июле Верховный суд Австрии рассмотрел дело по существу, отменил решение апелляционной инстанции и вернул дело на повторное рассмотрение, особо указав, что для австрийских судов являются обязательными решения, вынесенные голландскими судами.



В "Союзплодоимпорте" подчеркнули, что расценивают принятое решение как прецедентное, поскольку оно подтвердило, что выводы голландских судов являются обязательными для судов остальных стран Евросоюза. Компания также сомневается, что это ускорит процесс возврата прав на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya законному владельцу по всему миру.



"Союзплодоимпорт" более 10 лет оспаривает за рубежом права на популярные водочные бренды.



Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" создано 9 апреля 2002 года распоряжением правительства РФ. ФКП распоряжается государственными водочными брендами (Stolichnaya, Moskovskaya, Kubanskaya, "Лимонная" и другие).

