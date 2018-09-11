Иерусалимский патриарх призвал украинцев держаться за своего предстоятеля

Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал верующих Украинской православной церкви в условиях "особых испытаний" не терять надежды и держаться за своего предстоятеля — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает в понедельник сайт УПЦ.

Делегация украинских паломников, возглавляемая митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, в конце прошлой недели встретилась в Иерусалиме с патриархом Феофилом. По словам предстоятеля, которые приводятся на сайте УПЦ, православные народы сегодня подвергаются особым испытаниям, но тем не менее не должны терять надежды.



"Мир и восстановление единства придут только через Церковь и нашу молитву. Примером этому является Иерусалимская церковь, присутствие которой здесь на протяжении многих веков является неизменным чудом. Ушли в небытие великие империи, а Церковь живет. Мы молимся за нашего собрата блаженнейшего митрополита Онуфрия и многострадальный народ Украины", — сказал патриарх.



По его мнению, происходящая в мире глобализация имеет одной из своих главных целей разрушение православной церкви.



"Щупальца глобализации пытаются проникнуть и в церковное тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви, представителей одной Церкви в дела другой под влиянием политиков, — это признаки такого процесса. Держитесь своего предстоятеля, не только находите успокоение в его молитвах, но будьте его помощниками и сомолитвенниками, подражайте ему в твердости веры", — заявил патриарх Феофил.



В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

