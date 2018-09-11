Постпреды России и США разошлись во мнениях по поводу коррупции на Украине

Совет Безопасности ООН в понедельник впервые провел заседание по теме коррупции во время вооруженных конфликтов, в ходе которого между постпредами России и США Василием Небензей и Никки Хейли завязалась дискуссия о причинах смены власти на Украине.



Инициатива созыва заседания принадлежала председателю в СБ в сентябре - Соединенным Штатам. Несмотря на то, что традиционно представитель страны-председателя выступает последней, Хейли решила выразить свое мнение первой, затронув, в частности, конфликт на Украине.



"Примеры коррупции, приведшей к конфликтам, видны повсюду, - отметила она. - По оценкам коррумпированное правительство Виктора Януковича украло у украинского народа около $100 млрд в течение четырех лет. И когда Януковича свергли за его преступления, последствия были глобальными. Россия оккупировала Крым и начала самую серьезную конфронтацию между Москвой и Западом со времен Холодной войны".



Небензя в свою очередь посоветовал Вашингтону борьбу с коррупцией "начать с себя и лоббизма, который окутал высшие эшелоны власти США и диктуется интересами многочисленных военных концернов". Он напомнил американской коллеге, что "причиной конфликта на Украине была не коррупция Януковича, а государственный переворот, сменивший один коррумпированный режим на другой, который начал войну с собственным народом". "О размахе коррупции на Украине сегодня вам хорошо известно, ведь это ваши подопечные, - обратился российский постпред к Хейли. - Именно эта коррупция и подогревает конфликт на юго-востоке Украины".



После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек. Свыше 20 тыс. - получили ранения. Попытки добиться полного прекращения огня, периодически предпринимаемые в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, пока не дают результатов.

