В Днепре задержали депутата облсовета на взятке в $12 тысяч

В Днепре поймали на взятке депутата Днепропетровского областного совета от "УКРОПа" Татьяну Юревич. Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры южного региона, досудебным расследованием установлено, что депутат областного совета, которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт Групп" весной 2018 года уже получила от гражданина К. первую часть неправомерной выгоды в сумме 6000 долларов США.



Депутат, по версии прокуратуры, брала взятку за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра, "а именно получения распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждения данного проекта".



Отмечается, что 10 сентября была проведена контролируемая передача второй части взятки – еще 6000 долл. США. После этого "преступную деятельность чиновницы остановили правоохранители".



Сейчас прокуратура решает вопрос о задержании обвиняемой, планируется сообщение о подозрении, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.



Прокуратура не называет имя подозреваемого. Но основательницей и директором "Эксперт Групп" и депутатом облсовета является именно Юревич Татьяна Анатольевна, говорится на сайте облсовета. Она является членом комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства.

