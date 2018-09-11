В Херсоне мужчина умер от ботулизма

В Херсоне госпитализировали с ботулизмом супружескую пару, муж умер, сообщает kherson.net.ua.



Отмечается, что супружеская чета 57-летних горожан отравилась собственноручно выловленным и просоленным лещом.



После появления симптомов тяжелой болезни пара целый день оставалась дома. Только в семь часов вечера люди обратилась в инфекционную больницу Херсона. Где через час глава семейства скончался. За жизнь его жены борются врачи, ожидая заказанную в Киеве сыворотки, отмечает издание.



В больнице напомнили, что в минувшем году сюда с ботулизмом попали три пациента. С начала 2018 года уже -столько же.

