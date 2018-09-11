УЕФА снова накажет сборную Украины из-за фанов
УЕФА открыл дисциплинарное дело за поведение украинских болельщиков во время матча Лиги наций Чехия - Украина.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Расследование будет проведено как в отношении гостей, так и хозяев. Чехов обвиняют в задержке начала матча, который был перенесен на 15 минут из-за исчезновения освещения на стадионе, отсутствия стюардов и блокирования выходов с арены.
В отношении сборной Украины комитет рассмотрит поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы и выбегали на поле.
Дело будет рассмотрено 27 сентября.
Источник: Эспресо.ТВ
13:06