В Азовское море перебросили бронекатера

Бронекатера Лубны и Кременчуг вышли на службу в акватории Бердянского порта. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.



"С целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море Лубны", - написал он.



Позднее замминистра добавил, что с утра вторника два бронекатера – Лубны и Кременчуг – несут службу в акватории Бердянского морского порта.



Согласно решению СНБО, на Азовском море будет создана корабельно-катерная группировка ВМС. Базироваться оно будет в Бердянске.

