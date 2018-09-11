Парубий хочет смены всего состава ЦИК

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил сменить весь состав Центральной избирательной комиссии, а не только 13 членов



Об этом Парубий заявил на форуме реанимационного пакета реформ, передает LB.ua.



"Обновление состава Центральной избирательной комиссии - это вопрос, который, по моему мнению, должен быть поставлен на повестку дня без оттягивания. Я планирую, что уже в следующий четверг Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", - сказал Парубий.



Спикер парламента отметил, что полное обновление ЦИК могло бы снять дискуссии по поводу численности и квот, а решение действующего состава комиссии заблокировало выборы в местных сообществах.



"Я буду предлагать определенные, возможно даже новые, подходы. Потому что после решения ЦИК, которое фактически остановило выборы в местных сообществах, у меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по поводу численности и квот", - сказал Парубий.



Сейчас в существующем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.

