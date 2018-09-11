Директор НАБУ пожаловался на проблемы с НАПК
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник констатирует отсутствие сотрудничества с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.
"У нас отсутствует сотрудничество (с НАПК) как таковое", - сказал он.
По словам, он неоднократно обращался с рабочими вопросами к экс-руководителю НАПК Наталье Корчак, но не получил никакой обратной связи.
"Мы не владеем информацией о том, кого проверяют. Они передают выводы в НАБУ, но это трудно назвать сотрудничеством", - констатировал Сытник.
Источник: Українські новини
13:50