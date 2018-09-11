В Сети появилось "живое" фото iPhone 9

В Сети появился "живой" снимок еще неанонсированного iPhone 9. Презентация гаджета, а также его "старших братьев", должна пройти завтра, 12 сентября. Об этом пишет Phone Arena.



На снимке представлен самый "бюджетный" из гаджетов, которые совсем скоро представит американский технологический гигант.



Устройство получило одинарную камеру и рамку из алюминия. Предполагается, что именно этот гаджет станет самой массовой моделью 2019 года и займет 70% всех продаж.



Помимо данной модели, завтра ожидается презентация гаджетов с OLED-экранами, которые будут ощутимо дороже. А кроме того - состоится выпуск новых Apple Watch Series 4.

