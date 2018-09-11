Гройсман выступает за ограничение депутатской неприкосновенности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает очень важным вопрос ограничения неприкосновенности народных депутатов.



"Я абсолютно уверен в том (как бывший депутат я могу об этом говорить), я считаю, что ограничение неприкосновенности является очень важным. Не нужно путать понятия "неприкосновенности" и "безнаказанности", и здесь есть ответ, какой формат лучше ввести", - сказал он в ходе форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: общий план действий" во вторник в Киеве.



Кроме того, среди других политических вопросов, которым необходимо уделить внимание, премьер назвал новое избирательное законодательство, принятие нового закона о Кабинете министров, а также урегулирование вопроса референдума.

