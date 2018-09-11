Путин получил приглашение в Париж

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Париж в ноябре, пока решение не принято, сообщил его помощник Юрий Ушаков.



"Пока еще нет. Приглашение есть, оно рассматривается", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", поедет ли президент в ноябре в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.



При этом он не стал говорить о перспективах встречи в Париже В.Путина и президента США Дональда Трампа, который уже принял аналогичное приглашение. "Я не знаю, я только слышал сообщение о том, что Трамп принял приглашение. Вот и все. А мы пока рассматриваем, время у нас еще есть", - сказал Ю.Ушаков.

