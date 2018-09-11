Составлен рейтинг худших в мире авианосцев

Авторитетное издание Business Insider составило рейтинг худших авианосцев, которые находятся в эксплуатации.



Возглавил рейтинг китайский авианосец Ляонин, который перестроили из купленного у Украины советского крейсера Варяг. Ляонин стал первым авианосцем Китая. В апреле 2018 года китайские власти сказали, что у корабля есть дефекты, допущенные при его постройке, и его вряд ли можно модернизировать.



На втором месте оказался российский авианосец Адмирал Кузнецов. Основным недостатком судна издание считает слабый двигатель, что делает авианосец ненадежным.



Замыкает тройку таиландский авианосец Чакри Нарубет, который ввели в эксплуатацию в 1997 году. В последние годы он стоит в порту. Издание отмечает, что включило судно в рейтинг именно из-за простоя.



Следом идет американский универсальный десантный корабль типа Wasp, предназначенный для размещения истребителей F-35B Lightning II, но практически не использующийся до сих пор.



Пятое и шестое места поделили австралийские вертолетоносцы типа Canberra, которые из-за проблем с двигательной установкой находятся на ремонте.



Завершает список самый дорогой и мощный в мире авианосец, американский Gerald Ford, который, хоть и был введен в эксплуатацию в июле 2017 года, уже несколько раз отправлялся на ремонт.

