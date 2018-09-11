За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер

Пара туристов из Шотландии нашла скрытые камеры в квартире, которую они сняли на время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb. Об этом сообщает Daily Record.



34-летний путешественник Дуги Гамильтон рассказал, что он обнаружил камеру почти сразу. По его словам, на тот момент они находились в съемном жилье всего 20 минут, и он 10 минут разглядывал электронные часы, которые показались ему подозрительными.



«Я вытащил из часов зарядное устройство и увидел, что в задней части была литиевая батарейка. Тогда я понял, что на самом деле внутри часов камера», — поделился шотландец. Как уточнил мужчина, скрытая камера охватывала всю гостиную и спальню, где стояла кровать. Он не решился оставаться в этой квартире и заявил о случившемся в полицию Торонто.



Он также сообщил о камере в Airbnb и потребовал полного возмещения денежных средств, потраченных на это жилье.

