Грузин решил стать президентом с помощью порносайта

Кандидат в президенты Грузии от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе в рамках предвыборной кампании разместил рекламу на сайте PornHub. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает «Грузия Онлайн».



На сайте размещены два баннера с надписями «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!». По словам политика, данная идея родилась у членов «Гирчи», сам же шаг он назвал «обычным бизнес-решением».



Джапаридзе добавил, что уже 8 сентября баннеры набрали за четыре часа около 40 тысяч показов. «Один пользователь из Грузии в среднем проводит на PornHub восемь-девять минут. За это время он может видеть мой баннер периферийным зрением. По-моему, это в тысячу раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы и спектакли всех других кандидатов вместе взятых», — указал политик.



Партия «Гирчи» (в переводе с грузинского языка означает «шишка») создана несколько лет назад группой бывших сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, которые откололись от бывшей правящей партии «Единое национальное движение».



Очередные выборы президента Грузии состоятся 28 октября. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили в конце августа объявил о решении не баллотироваться на второй срок.

