Возле метро “Черниговская” в Киеве хотят построить новую транспортную развязку

Депутат Киеврады Михаил Будилов предлагает построить транспортную развязку в Деснянском районе столицы. Данная инициатива связана с обращениями жителей Лесного массива, которые недовольны организацией потока автомобильного транспорта рядом со станцией метро “Черниговская”, передает СтройОбзор.



"Так, водители авто, которым нужно попасть с улицы Киото (со стороны улицы Братиславской) на Броварский проспект (в направлении движения к центру города) вынуждены преодолеть значительное расстояние, чтобы развернуться на развязке возле рынка "Юность". Такой маневр увеличивает загруженность улицы Братиславской, и без того перенасыщенной автотранспортом", утверждают местные жители. Решение проблемы заявители видят в установке светофоров и организации двустороннего движения на отрезке дороги от улицы Киото до Броварского проспекта.



Более того, 29 августа 2018 года в Деснянской РГА состоялось совещание, в результате которого КП "Ватутининвестстрой" был назван возможным заказчиком работ по реконструкции улицы Киото и устройству выездов на Броварский проспект со стороны улицы Братиславской. Михаил Будилов попросил мэра Виталия Кличко предусмотреть в Программе социально-экономического развития Киева 300 тысяч гривен на разработку проектно-сметной документации для проведения необходимых строительных работ.

