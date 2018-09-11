УЕФА запустит третий еврокубковый турнир в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона 2021-22 годов. Об этом сообщает Independent. Такое заявление сделал председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли. По его словам, "зеленый свет" идее запуска третьего турнира дан".



"Благодаря этому общее число участников еврокубков с сезона-2021/22 будет составлять 96 клубов", - добавил Аньелли.



В конце августа немецкая газета Bild сообщала, что третий по силе после Лиги чемпионов и Лиги Европы турнир будет именоваться Кубком Европы, а в число его участников войдут 32 команды. Как отмечалось, появление этого турнира позволит сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд, а также повысить ее привлекательность у рекламодателей и болельщиков.



С середины прошлого века и до конца 1990-х годов проводилось три еврокубковых турнира - Лига чемпионов, Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.

