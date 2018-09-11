В Сеть просочились интересные сведения о спонсорах Тимошенко

Источники утверждают, что греческий миллиардер Виктор Рестис – один из тех, через кого из Российской Федерации идет финансирование ЮВТ и её политической силы. Об этом в блоге на страницах издания Корреспондент пишет Чорнуха Богдан.



Комментируя информацию, опубликованную на странице в Facebook Тараса Черновола, о том, что лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко недавно отдыхала в Греции на одной из вилл миллиардера Виктора Рестиса, блогер отмечает следующее: «По информации Черновола (и ее якобы подтверждают информированные и приближённые к ВО «Батькивщина» люди), 11-14 мая этого года Юлия Владимировна и правда гостила на вилле у Рестиса в Греции. В своём посте Черновол намекнул, что именно после этой встречи с Рестисом Тимошенко начала активную избирательную кампанию. Таким образом, можно предположить, что греческий миллиардер – один из тех, через кого из Российской Федерации идет финансирование ЮВТ и её политической силы».



Также, продолжает Чорнуха, бывший народный избранник поведал о том, что сам Рестис – это одиозная фигура с криминальным прошлым.



«Экс-нардеп упомянул и о крепких финансовых связях греческого миллиардера с украинским олигархом Вадимом Новинским», - отмечает автор сообщения.



По словам блогера, Рестис входит в десятку самых крупных греческих бизнесменов-судовладельцев, и не исключено, что «взамен на поддержку Тимошенко обещала греческому олигарху удовлетворить его бизнес-интересы».



Чорнуха пишет, что сам Рестис неоднократно был фигурантом коррупционных скандалов, обвинялся отмывании крупных сумм и финансовых махинациях.



«Очевидно, Тимошенко связалась (или ее связали) с очередным «нужным» человеком. Однако на самом деле все гораздо хуже, чем можно предположить. Когда экс-нардеп Черновол рассказывал о возможных связях Вадима Новинского и Рестиса, вряд ли он подозревал, что сам греческий бизнесмен находится в тесном контакте с приближёнными к Путину и российским спецслужбам олигархам», - пишет автор блога.



«Юлию Владимировну не раз обвиняли в работе на Кремль, в связях с российскими олигархами. И то, что удалось выяснить о «греческом друге» Тимошенко, говорит об одном: эти подозрения могут быть вполне обоснованы», - добавляет Чорнуха.



