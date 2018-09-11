Коррупция и недоверие к судебной системе остаются главными преградами для инвестиций в Украину – инвесторы

Широкомасштабная коррупция и отсутствие доверия к судебной системе третий год подряд являются основными преградами для инвестирования в Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного инвесткомпанией "Драгон Капитал" (Киев) и Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).



"Уже третий год, к сожалению, на первом месте среди указанных инвесторами проблем, сдерживающих инвестирование в Украину, значится коррупция. Показатель несколько снизился по сравнению с прошлым годом, но все равно остается на первом месте", - сказал президент Томаш Фиала во время форума Реанимационного пакета реформ в Киеве во вторник.



По его словам, на втором месте - недоверие к судебной власти, на третье вышла нестабильная валюта и финансовая система на фоне ухудшения отношения международных инвесторов к развивающимся странам. Соответственно фактор монополизации власти олигархами и конфликта интересов между политиками и бизнесом сместился на четвертое место. На пятом месте - военный конфликт с Россией.



Говоря об ожиданиях инвесторов, Т.Фиала сообщил, что они рассчитывают от существующих, или уже следующих властей, которые будут избраны на выборах в 2019 году, в первую очередь, на эффективную борьбу с коррупцией. Кроме того, инвесторы отмечают необходимость перезапуска судебной системы и разрешения проблемы конфликта интересов.

