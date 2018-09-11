В Tesla нашли способ ускорить выпуск электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. оптимизирует производство и снизит затраты за счет перехода на более узкую цветовую гамму для Tesla S, Model X и Model 3.



Как сообщил во вторник, 11 сентября, глава компании Илон Маск в Twitter, число доступных цветов сократится с семи до пяти. Из базовой линейки будут убраны "черный обсидиан" и "серебристый металлик". Клиенты при желании смогут выбрать их по спецзапросу, но по более высокой цене.



Сейчас стандартным цветом электромобилей Tesla является черный (solid black), он идет без доплаты. Самые дорогие цвета в предлагаемой гамме – жемчужно-белый и красный. Компания объясняет это необходимостью окраски в несколько слоев.



Ожидается, что сокращение цветовой гаммы упростит и ускорит производство.



На прошлой неделе Илон Маск сообщил, что Tesla готова удвоить выпуск автомобилей по сравнению с предыдущим кварталом, но не уточнил, когда именно это произойдет – в третьем или в четвертом квартале. В апреле-июне Tesla произвела 53,3 тысяч электромобилей и поставила клиентам 40,7 тысяч.

