Киев объявил повторный конкурс на строительство метро на Виноградарь

Киев объявил повторный конкурс на строительство метро на Виноградарь

КП "Киевский метрополитен", выступающее заказчиком строительства участка линии метро на столичный массив Виноградарь, объявило повторные торги.

Согласно информации в системе ProZorro, ожидаемая стоимость работ составляет 5 млрд 993,5 млн грн. Конечный срок подачи заявок – 11 октября, торги назначены на 16 ноября. Сумма тендерного обеспечения составляет 1 млн грн (в предыдущих торгах размер обеспечения составлял 29,9 млн грн), минимальный шаг понижения цены – 0,5% (29,9 млн грн).

Кроме того, в новой закупке единственным критерием выбора победителя является цена, тогда как в предыдущих торгах 25% оценки тендерного предложения составлял срок исполнения работ.

Как сообщалось ранее, 5 сентября КП "Киевский метрополитен" отменило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро, поскольку один из трех участников торгов (ПАО "Киевметрострой") не внес в срок средства для предоставления банковской гарантии, а другой участник (СК "Адамант") был исключен из-за непредоставления и несоответствия некоторых тендерных документов. После исключения СК "Адамант" подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины, считая решение тендерной комиссии несправедливым.

КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,3 млрд грн в январе 2018 года. Дата проведения тендера многократно переносилась. Ожидаемая стоимость работ на последнем аукционе снизилась до 5,99 млрд грн.

КГГА утвердила проект строительства данного участка метро в июле-2018.

Новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций – "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Предполагается, что строительные работы продлятся 36 месяцев.