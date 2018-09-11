Стали известны топ-25 самых популярных сайтов среди украинцев

Согласно результатам исследования, проведенного по заказу Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) компанией Factum Group Ukraine, по итогам августа 2018 года поисковая система Google возглавила список самых посещаемых интернет-ресурсов (доменов) в Украине, передает УНН со ссылкой на сайт ИнАУ.





Кроме Google, в тройку лидеров попали домены Youtube и Facebook. Соцсеть "ВКонтакте", несмотря на запрет, остается на четвертом месте по популярности среди пользователей в Украине. Замыкает топ-пятерку домен Ukr.net.Среднедневная доля аудитории за август для доменов Google составляла 64%, а месячный охват аудитории - 83%. Для Youtube эти показатели составляли 42% и 69%, для Facebook - 33% и 54%. Среднедневной и месячный охват украинской аудитории для "ВКонтакте" составил 16 и 32%, для Ukr.net - 15% и 24% соответственно.В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, Privatbank, Яндекс, Одноклассники и Instagram.