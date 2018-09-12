В Украине в ближайшие сутки прекратятся дожди и потеплеет

В Украине в ближайшие сутки, 12 сентября, ожидается улучшение погоды: атмосферное давление будет и дальше расти, облачность уменьшится, дожди почти везде прекратятся, а дневная температура немного повысится, сообщает Укргидрометцентр. Осадки не прогнозируются, лишь на крайнем юге страны местами небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15 °, на юге до 18 °; днем 22-27 °; в Карпатах ночью 7-12°, днем 16-21°.



В Киеве 12 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16 °, днем около 25 °.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 12 сентября самая высокая температура днем была 31,9° в 1909 году, самая низкая ночью 4,3° в 1893 году.



В Украине 13 сентября без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 11-16°, на юге страны до 19°; днем 22-27°, в восточных областях и Закарпатье до 30 °.



В Киеве 13 сентября осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 25 °.



По состоянию на 9:00 вторника, 11 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах г.Киева 20°.

