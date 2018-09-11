Кличко пообещал вернут горячую воду киевлянам

Горячее водоснабжение в дома киевлян будет возобновлено. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по результатам внеочередной сессии Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы. «Сегодня на внеочередной сессии мы приняли очень важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ.



И, соответственно, для заключения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновления поставок газа Киеву. А значит и энерго- и теплоснабжения», - сказал мэр.



Он также добавил, что этот шаг позволит вернуть в квартиры киевлян горячую воду, а коммунальным службам – выполнять необходимые работы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.



Кличко отметил, что по сравнению с маем, сегодня речь идет только об ответственности за долг, который имеет источники для компенсации. А также – о списании всех штрафов.



«Это результат интенсивной работы в судах и переговоров на всех уровнях, включая правительство Украины, президента. Мы отстаиваем интересы общества», - сказал мэр столицы.



«И бюджетный комитет парламента рассмотрел этот вопрос. И правительство приняло решение, чтобы наконец урегулировать ситуацию и вернуть газоснабжение столицы. Оставалось решения Киевсовета и мы его сегодня приняли!» - заявил после голосования Кличко.



Соответствующее решение поддержали 76 депутатов Киевсовета.

