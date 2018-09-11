Украинцы оказались мировыми лидерами по посещению России

Россия заявила, что большинство прибывающих в РФ иностранцев - граждане Украины. Об этом сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Ольга Кириллова, сообщает российский "Интерфакс".



"Количество иностранных граждан, которые ежегодно прибывают в нашу страну, остается относительно стабильным, при этом наибольшая доля из числа прибывающих принадлежит гражданам Украины", - сказала Кириллова.



По ее словам, на данный момент на территории РФ находится около 2 миллионов граждан Украины.



"Кроме того, за 2014-2017 годы и за первое полугодие 2018 года гражданство РФ получили более 312 000 украинцев", - заявила Кириллова, отметив, что в этом году миграционный поток из Украины остался на прежнем уровне.

