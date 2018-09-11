Ведущие польские СМИ: Медведчук возвращается в украинскую политику

«Виктор Медведчук рассчитывает стать лидером пророссийского меньшинства в Украине, кроме того, он предлагает конкретные решения по прекращению четырехлетней войны в Украине, среди которых — предоставление широкой автономии захваченным сепаратистами территорий». Это интервью В.Медведчука британской газете The Independent стало материаломпольского государственного информагентства PAP, который перепечатали телеканал «TVN 24», юридический портал Gazeta prawna, а также деловой сайт Forsal.pl

«The Independent напомнила, что Медведчук может похвастаться тесными связями с президентом России Владимиром Путиным, крестным отцом его дочери. Медведчук был одним из первых подвергнут санкциям США. Как уже отмечалось, олигарх делает «неожиданное возвращение» в политику, утверждая, что он единственный, кто способен вести переговоры с Кремлем о прекращении четырехлетней войны на востоке Украины. The Independent побеседовала с политиком вскоре после того, как тот заявил о своем старте на выборах в Верховный Совет (парламент) Украины в следующем году по спискам в новой партии «За жизнь», — сообщают ведущие польские СМИ.

Они также обращают внимание на то, что Медведчукне планирует «бороться за должности» и официальные позиции в государстве для него не имеют значения, поскольку в Украине «правительство потеряло влияние на жизнь в этой стране и не имеет монополии на власть».

«Отвечая на вопрос о своем видении прекращенияконфликта на Донбассе, политик заявил о необходимостифедерализаци Украины и предоставлении сепаратистским регионам широкой автономии, подобной той, которой Крым, например, пользовался до российской аннексии. Однако, как он утверждал, передача полномочий не будет включать в себя право вето по ключевым политическим вопросам, таким как членство Украины в НАТО. Отвечая на обвинения журналистов в том, что это может ограничить суверенитет государства, олигарх ответил, что «реальная угроза суверенитету проистекает из того факта, что Вашингтон управляет Украиной издалека, двигая ее в направлении интеграции с ЕС и НАТО», — гооврится в материале.

Польские СМИ также обратили внимание на утверждение Медведчука о том, что «было бы «грехом» не использовать его тесные отношения с российским президентом в отношении Украины».

«По его словам, в настоящее время он ведет переговоры об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более 110 дней голодает, требуя освобождения десятков граждан Украины в тюрьмах в России. Медведчук утверждает, что Россия не допустит смерти Сенцова в тюрьме», — говорится в статье.