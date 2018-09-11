Сколько стоит партбилет?

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Многие одиозные политики и чиновники времен Януковича, погрязшие в коррупционных скандалах и сбежавшие из страны с большими деньгами тем или иным способом, пытаются вернуться в Украину.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель общественной организации «Защита и помощь» Андрей Пелюховский.

«Вернуть этих политиков хотят внутренние политические силы, которые готовят под это «триумфальное» возращение соответствующий плацдарм. И это очень опасно для Украины. Политикам, которые в свое время сбежали из страны, сейчас обещают индульгенции и всевозможные векселя», - сказал активист.

По его словам, некоторые одиозные персонажи, например, Александр Онищенко, активно готовит почву для своего возвращения в страну. Другие, как например Эдуард Ставицкий, вкладывает выведенные разными способами из экономики Украины средства в политиков, которые придя в парламент будут отстаивать его интересы.

«Те, кто сбежал в свое время с деньгами из Украины, теперь начинают финансировать нужных людей. Касается это и некоторых так называемых «демократических» кандидатов. Например, очень скоро украинское общество узнает очень много интересной информации, касающейся финансирования политической деятельности кандидата в президенты Анатолия Гриценко», - анонсировали громкие разоблачения Андрей Пелюховский.

Многие одиозные политики и чиновники времен Януковича, погрязшие в коррупционных скандалах и сбежавшие из страны с большими деньгами тем или иным способом, пытаются вернуться в Украину.

«Я тогда руководил Скадовским торговым портом. В то время губернатор Херсонской области со своим заместителем всячески уговаривали обанкротить порт. Это делалось для того, чтоб отдать эту базу под яхт-клуб Александра Януковича. Тогда мне посоветовали обратиться в партию «Громадянська позиція» за защитой. Ко мне приехали представители партии, пообещали поддержку и даже предложили баллотироваться от партии по 32 округу на выборах в областной совет. А на следующей встрече предложили помочь партии финансово и нарисовали «круглую» сумму. сказал, что у меня таких денег нет. Тогда они порекомендовали списать эту сумму с порта. Но как я мог отобрать деньги рабочих? Я в этот же день приехал в избирательную комиссию и снял свою кандидатуру с выборов. Поэтому, когда сегодня слышу от Гриценка, что «если он станет президентом и от его имени кто-то придет «обилечивать» он свернет голову», понимаю, что это ложь. В жизни этот человек поступает совершенно по-другому», - сказал Пелюховский.