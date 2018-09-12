В 2018 году подорожание проезда в общественном транспорте Украины составило от 30 до 100%

Рост цен на общественный транспорт в областных центрах Украины составил от 30% до 100%. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг.



Согласно данным ассоциации, в 2018 году цены уже повысились (или планируется повышение) в 16 областных центрах страны. С 14 июля один раз проехать в столичном метро стоит 8 грн (или 6,50 грн при условии пополнения карты на 50 поездок). Аналогично (8 грн) с 14 июля стоит проезд в наземном коммунальном транспорте, городской электричке и на фуникулере. Рост цен на проезд в Киеве и Днепре в отдельных видах транспорта достиг 100% (с 4 до 8 грн подорожал проезд в троллейбусах и трамваях Киева и с 2 до 4 грн - проезд в метро Днепра).



В Славянске и Сумах стоимость проезда в троллейбусах повысилась на 50 копеек - до 3 грн и 2,5 грн соответственно. Во Львове трамвай и троллейбус подорожал на 2 грн.



Небольшое подорожание ожидается в троллейбусах в Кропивницком - также на 50 коп. Запланировано также повышение цен в Хмельницком и Черкассах - на 1 грн.



Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг отмечает, что электроэнергия составляет от 20% до 25% себестоимости работы электротранспорта. Таким образом, заявляют представители ассоциации, переплата за каждый билет для жителей столицы составляет 25 коп., а годовая переплата для среднестатистического жителя Киева достигает 183,6 грн.

