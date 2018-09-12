В Раде собрались штрафовать телеканалы за попытку оправдать "оккупацию Украины"

11 сентября на рассмотрение депутатами Верховной Рады вынесли законопроект №9068, который уполномочивает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации за оправдание "оккупации Украины". Сообщается, что законопроект нацелен на усиление информационной безопасности.

Документ законопроекта предусматривает штрафы в сумме 25% размера лицензионного сбора за трансляцию высказываний, которые оправдывают или признают правомерной "оккупацию". Также Нацсовет может обложить телеканал штрафом за разжигание вражды и ненависти.



Штрафы предлагают предусмотреть за распространение терминологии, противоречащей закону об особенностях обеспечения "государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".



Кроме того, авторы проекта закона предлагают увеличить с 10% до 25% лицензионного сбора штрафы за трансляцию телепередач, созданных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают "оккупацию" территорию Украины.



Проект закона был зарегистрирован в пятницу, 7 сентября. Его инициировали глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") и группа народных депутатов, среди которых – главы фракций "Радикальной партии", "Самопомочи", "Народного фронта" и "Блок Петра Порошенко".

