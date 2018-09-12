Ryanair будет летать в еще один украинский город

Из международного аэропорта Херсон уже в ближайшее время будут запущены рейсы лоукостера Ryanair. Об этом на пресс-конференции во вторник, 11 сентября, заявил советник министра инфраструктуры Юрий Гусев, сообщает Укринформ.



"Я как советник министра инфраструктуры могу сообщить вам секретную информацию - Ryanair будет летать в Херсоне", - заявил Гусев.



По его словам, Ryanair, как и другие лоукосты, сегодня рассматривает Херсон как хаб на юге Украины".



Советник министра инфраструктуры отметил, что сейчас херсонский аэропорт, пассажиропоток которого уже превышает 100 тысяч пассажиров, является самым привлекательным на Украине.



"Согласно выводам международной финансовой корпорации, которая проводила исследования региональных аэропортов Украины, пассажиропоток в аэропортах значительно возрастает, и аэропорт Херсона является наиболее привлекательным", - подчеркнул чиновник.



По его словам, столько в Херсоне еще не летало пассажиров за время независимости Украины.



"До конца года число пассажиров аэропорта Херсон будет уже 130-140 тысяч", - подчеркнул Гусев.

