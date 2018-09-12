Вступление в НАТО поддерживают 41% украинцев, столько же против

Немногим более 40% украинцев поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно данным опроса, 41,6% респондентов поддерживают вступление Украины в НАТО как предпочтительный вариант гарантирования безопасности,...

...35,3% поддержали внеблоковый статус Украины, 6,4% выступают за военный союз с Россией и другими странами СНГ (то есть вместе - 41,9% против вступления НАТО). Затруднились ответить 16,3%.



Среди основных причин того, почему украинцы поддерживают вступление страны в НАТО, чаще всего называли гарантию безопасности Украины (76,2%), 34% считают, что это позволит Украине противостоять агрессии России и вернуть оккупированные территории, 31,5% считают, что это позволит укрепить и модернизировать украинскую армию.



Среди противников вступления страны в Альянс больше всего тех, кто опасается, что это может втянуть Украину в военные действия НАТО (47,3%). 37,9% уверены, что Альянс является агрессивным блоком, ещё 32,8% считают, что Украина в принципе должна быть внеблоковой страной.



Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и КМИС с 16 по 28 августа 2018 года. Всего опрошен 2041 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (в 110 населенных пунктах), за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки составила 2,3%.

