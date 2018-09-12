Журналист из Крыма рассказал в ОБСЕ о 23 годах "оккупации" Украиной

Секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко рассказал, что, не смотря на противодействие делегатов от Украины, ему удалось выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве и заявить, что воссоединению Крыма с Россией предшествовало 23 года "оккупации" полуострова Украиной.



"Мне удалось со второй попытки все-таки выступить на площадке ОБСЕ. В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", — сказал РИА Новости Симоненко.



По его словам, на площадке ОБСЕ много говорили о нарушении прав и свобод. В своей речи Симоненко рассказал о "тотальной украинизации" СМИ, что нарушило право крымчан на свободное получение информации на русском языке.



"Я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году — легитимным", — заключил Симоненко.



Ранее сообщалось, что некоторым представителям Крыма помешали выступить в Варшаве на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Так, член украинской делегации прерывал каждое выступление крымских делегатов ремарками, что Крым является "оккупированной территорией", и представители полуострова не могут выступать от имени России. Представитель Канады предлагал вывести из зала крымских делегатов, однако к нему не прислушались.

