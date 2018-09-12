Mercedes-Benz показал концепт беспилотного автомобиля-трансформера

Компания Mercedes-Benz Vans провела в Копенгагене мероприятие, на котором представила публике концепт беспилотного автомобиля будущего, способного выполнять различные задачи за счет модульной конструкции.



Как пишет РБК, новинка под названием Vision Urbanetic представляет собой автомобиль-трансформер: на передвижную платформу могут устанавливаться различные модули, предназначенные для перевозки людей или грузов. Длина представленного прототипа составляет чуть больше пяти метров. В версии для сервисов райдшеринга беспилотный электромобиль способен вместить до 12 пассажиров, а грузовой вариант может взять на борт 10 паллет европейского стандарта EPAL.









По замыслу создателей, полностью электрический автомобиль в перспективе должен появиться в крупных городах. Судя по презентации и промо-ролику концепта, идея немецких инженеров заключается в том, чтобы создать систему управления такими автомобилями, которая позволит горожанам получать информацию об их маршрутах и другие сведения при помощи приложения с элементами виртуальной реальности.







